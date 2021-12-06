Дочь с мужем и внучка бывшего российского депутата погибли в ДТП

В Вологодской области погибли дочь, зять и внучка депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Головина. Причина аварии — выезд на встречку.

«У села Верховажье Вологодской области погибли мои дочь Катя Карелина, зять Стас Карелин и внучка Соня. Выезд на встречку», — написал в Facebook Дмитрий Головин.

Мужчина попросил у подписчиков рассказать, как доставить тела погибших в Екатеринбург.

По данным ГИБДД, за рулем белой Kia была Екатерина. Она получила права в прошлом году. По предварительной информации, Kia выехала на встречную полосу и протаранила минивэн Hyundai H1, авария произошла вечером 5 декабря.

Дмитрий Головин в разговоре с «КП-Екатеринбург» объяснил, что его дочь с мужем и дочерью ехали в горы, в деревню Малиновка Вологодской области.

Дочь бывшего депутата Екатерина Карелина жила в Москве, занималась бегом и лыжными гонками. В марте этого года девушка участвовала в лыжном марафоне «Европа — Азия» в Свердловской области, бежала дистанцию 50 километров. Екатерина и Стас Карелины поженились в 2016 году, три года назад у них родилась дочка.