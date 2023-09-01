Происшествия 01 сентября 2023, 22:05 Дочь российский актрисы Георгиевой убили в Канаде Петербурженку убили нашли в канадском городе Ричмонд-Хилл Unsplash

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Дочь российской актрисы Надежды Георгиевой Марию Наголиюубили в Канаде. Ее тело обнаружили в доме в городе Ричмонд-Хилл 25 августа. Об этом сообщил сайт Spb.kp.ru.

Подозреваемым в убийстве оказался ее возлюбленный — 35-летний иранец Даниил. С ним россиянка состояла в отношениях последние несколько лет. Мужчину задержали, однако мотив убийства пока не установили.

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Мать убитой актриса Надежда Георгиева вылетела в Канаду, чтобы похоронить дочь. Она рассказала, что Марина перебралась за границу, когда училась на экономиста. Там она окончила медицинский вуз и работала моделью и аниматором.

«Я не лезла в их жизнь. Лишь однажды, когда увидела в первый раз его на фотографии, то спросила: „Мариш, ты уверена, что тебе нужен такой человек?“. Она засмеялась и ответила: „Время покажет, мам“», — рассказал мать погибшей.

Подругам Марины мужчина тоже не понравился. Обстоятельства убийства пока не раскрыли. У женщины осталась восьмилетняя дочь.