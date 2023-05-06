Происшествия 06 мая 2023, 12:36 Дочь Прилепина находилась в машине перед взрывом — СМИ WarGonzo: в машине с писателем Прилепиным ехала его дочь РИА «Новости»

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В машине с писателем Захаром Прилепиным ехала его дочь, сообщил Telegram-канал WarGonzo. По данным издания, девочку высадили незадолго до взрыва автомобиля.

Авторы публикации сообщили, что дочь Прилепина не пострадала — ее вместе с вещами высадили из машины до взрыва. Издание подтвердило, что в результате покушения на писателя погиб его личный охранник с позывным «Злой».

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«Коллектив приносит соболезнования всем близким нашего боевого товарища. Молимся за Захара. За его жизнь сейчас борются врачи», — добавили журналисты.

По данным Telegram-канала Baza, девочка вышла из машины за несколько минут до взрыва. Источники издания добавили, что устройство сдетонировало примерно через 100 метров после высадки девочки.

Автомобиль Audi Q7 с Захаром Прилепиным внутри взорвался в Нижегородской области днем 6 мая. Помощники публициста подтвердили «360» эту информацию и добавили, что писатель жив.