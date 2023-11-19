Происшествия 19 ноября 2023, 12:15 Дочь основателя «Ералаша» сдала аферистов в полицию в Москве — СМИ Shot: в Москве мошенники попытались обмануть дочь основателя «Ералаша» Хмелика Фото: freepik.com

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Телефонные аферисты потерпели полную неудачу при попытке выманить деньги у дочери создателя детского тележурнала «Ералаш» Александра Хмелика. Женщина сразу же поняла, с кем имеет дело, и не дала себя обмануть по известной мошеннической схеме, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, незнакомец позвонил 74-летней детской писательнице и киносценаристу, москвичке Наталье Строиловой. Представившись сотрудником полиции, он попросил пенсионерку о помощи в поимке злоумышленника. Однако для этого якобы необходимо было вложить сбережения.

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В этот момент женщина поняла, что общается с мошенниками, и бросила трубку, заблокировав номер собеседника. Затем она сообщила о случившемся настоящим правоохранителям.

Сотрудники МВД приступили к поиску афериста.

На днях в Москве телефонные мошенники обманули советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на 450 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и запугали пенсионера.