Дочь хоккеиста Терещенко нашлась у бабушки

Дочь трехкратного чемпиона мира по хоккею в составе сборной России Алексея Терещенко находится у своей бабушки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Спортсмен попросил полицию не проводить проверку по факту ее пропажи.

Информация о пропаже 12-летнего ребенка поступила в Лесногородский отдел полиции Одинцовского городского округа 24 апреля. Терещенко, уточнили в региональном главке МВД, сообщил о похищении дочери в поселке Лесной Городок.

«В этот же день от гражданина поступило заявление, в котором он просит дальнейшую проверку по факту исчезновения ребенка не проводить в связи с тем, что дочь нашлась. В настоящее время девочка находится у своей бабушки», — подчеркнули в ведомстве.

В полиции добавили, что противоправных действий против несовершеннолетней никто не совершал. Правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего.

Терещенко в беседе с «360» отмечал, что заявление о пропаже дочери не писал и в правоохранительные органы якобы из-за похищения девочки не обращался.