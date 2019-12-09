Дочь доктора Бубновского пропала в Москве

Средняя дочь доктора Бубновского Ирина проживает в США. Там она занимается бальными танцами. На днях она на несколько дней прилетела к родным в Москву. 8 декабря она пошла с матерью на прогулку в парк «Таганский», однако внезапно убежала посреди прогулки.

«Время было около 19:30. Мать не знала, куда именно побежала дочь и почему. Рассказала только, что Ирина страдала от сильной депрессии. В США женщина пила антидепрессанты, но взять их с собой забыла. А здесь такие же без рецепта врача не продаются», — сообщил источник.

Женщина не отвечала на звонки, а друзей, которые могли бы приютить ее в Москве, у Ирины нет. По словам родственников, с собой у Ирины были только мобильный телефон и три тысячи рублей. Сестра танцовщицы сразу же написала заявление в полицию.

По словам отца, известного врача Сергея Бубновского, дочь вернулась домой около 11 часов вечера.

«Вернулась уже. Заплутала просто», — рассказал он.

Сообщается, что с Ириной Бубновской все в порядке.