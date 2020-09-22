Дядя связал побег дочери дизайнера Славиной с плохой компанией
12-летняя девочка попала на камеры видеонаблюдения в понедельник, когда выходила из школы № 1259 на 5-м Монетчиковском переулке, сообщил Telegram-канал Life Shot. Перед выходом Диана помахала знакомому рукой, которому она оставила телефон и ту самую записку. Мальчик с родителями уже дает показания в отделе полиции, пишет Life.
По данным канала, девушка проживала с дедушкой и бабушкой. А мама только иногда приходила в школу на родительские собрания.
Тем не менее люди из окружения семьи уверены, что отношения с родственниками у Дианы были хорошие, она никогда ни с кем не конфликтовала. Также источник канала рассказал, что девочка была всегда жизнерадостной, веселой и незамкнутой.
А вот дядя Дианы, который активно принимает участие в поиске девочки, считает, что она «связалась с не очень хорошими людьми». Информации о местонахождении подростка пока нет.