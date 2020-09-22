Дядя связал побег дочери дизайнера Славиной с плохой компанией

Двенадцатилетняя дочь дизайнера Надежды Славиной сбежала из дома и оставила записку о том, что планирует закончить жизнь самоубийством, пишет Life. Подростка пока не нашли. Причины такого поведения тоже неясны, но дядя девочки считает, что она связалась с плохой компанией.

12-летняя девочка попала на камеры видеонаблюдения в понедельник, когда выходила из школы № 1259 на 5-м Монетчиковском переулке, сообщил Telegram-канал Life Shot. Перед выходом Диана помахала знакомому рукой, которому она оставила телефон и ту самую записку. Мальчик с родителями уже дает показания в отделе полиции, пишет Life.

По данным канала, девушка проживала с дедушкой и бабушкой. А мама только иногда приходила в школу на родительские собрания.

Тем не менее люди из окружения семьи уверены, что отношения с родственниками у Дианы были хорошие, она никогда ни с кем не конфликтовала. Также источник канала рассказал, что девочка была всегда жизнерадостной, веселой и незамкнутой.

А вот дядя Дианы, который активно принимает участие в поиске девочки, считает, что она «связалась с не очень хорошими людьми». Информации о местонахождении подростка пока нет.