Эксклюзив 24 мая 2023, 13:46 Дочь Даны Борисовой попала в больницу после нападения собаки Телеведущая Дана Борисова сообщила о госпитализации дочери после укуса собаки РИА «Новости»

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Дочь известной телеведущей Даны Борисовой попала в больницу после нападения собака. Об этом Борисова сообщила в социальной сети.

«Мы провели очень нелегкую ночь. [Дочь] в больницу с утра забрала скорая помощь», — написала телеведущая.

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Телеканал «360» обратился к Борисовой за комментариями о случившемся.

«Не хочу раздувать эту историю, дочка против всего этого», — сказала она.

Telegram-канал Shot уточнил, что ЧП произошло в одном из «собачьих» ресторанов в Московской области. Борисова с дочкой уже покидали заведение, открыли входную дверь, когда на них накинулся пес породы джек-рассел-терьер.

Борисова уточнила, что ее ребенок получил раны рук. Утром у девочки поднялась температура, поэтому пришлось обращаться к медикам в НИИ неотложной хирургии и травматологии в Москве, где ей сделают уколы от бешенства.

По данным источника, владельцем напавшей собаки оказалась хозяйка ресторана. Борисова написала заявление об отказе от претензий и попросила у нее компенсировать моральный ущерб на 200 тысяч рублей.