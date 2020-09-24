Дочь актера из фильма «Как закалялась сталь» утонула в Москве

Дочь советского актера Владимира Конкина поступила в реанимацию с диагнозом «утопление в пресной воде», но медики не смогли спасти девушку. Полиция начала проверку случившегося.

Трагедия произошла ночью 23 сентября, подтвердил «360» источник в правоохранительных органах. Что стало причиной падения девушки в воду и при каких обстоятельствах все произошло, еще не известно. Но полиция уже начала проверку.

Отец погибшей — актер Владимир Конкин, широко известный по главным ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь».

В начале сентября два школьника из Новосибирской области решили искупаться в реке и утонули. Мальчики купались одни, местные это видели, но никто не стал останавливать детей. Трупы школьников 11 сентября обнаружил случайный прохожий.

Похожий случай произошел в Италии. Россиянка вместе с парнем каталась на лодке на итальянской Сардинии. Пара решила искупаться, но девушка уже не смогла вернуться на борт живой. Однако спасателям удалось спасти юношу.