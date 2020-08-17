17 августа 2020, 18:17
Добрынин прокомментировал смерть Легкоступовой
Вячеслав Добрынин, советский и российский композитор, в беседе с сайтом «ПолитЭксперт» прокомментировал смерть певицы Валентины Легкоступовой. Напомним, она скончалась 14 августа.
Исполнительницу обнаружила дочь. Легкоступова вместе с супругом находилась в состоянии алкогольного опьянения, дочка отправила их в наркологическую клинику, там певице дигагностировали черепно-мозговую травму. Она впала в кому, а позже скончалась.
Добрынин выразил свои соболезнования семье Легкоступовой.
«Это разговор довольно сложный. В одну минуту его не уложить. Я не могу коротко вам сказать, сочувствую и не только сочувствую, переживаю и, естественно, как и все остальные люди, которые знали этого человека. Убийственно жаль, но что поделаешь — такая жизнь. Очень жаль», — заявил композитор.