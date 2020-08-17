Добрынин прокомментировал смерть Легкоступовой

Исполнительницу обнаружила дочь. Легкоступова вместе с супругом находилась в состоянии алкогольного опьянения, дочка отправила их в наркологическую клинику, там певице дигагностировали черепно-мозговую травму. Она впала в кому, а позже скончалась.

Добрынин выразил свои соболезнования семье Легкоступовой.

«Это разговор довольно сложный. В одну минуту его не уложить. Я не могу коротко вам сказать, сочувствую и не только сочувствую, переживаю и, естественно, как и все остальные люди, которые знали этого человека. Убийственно жаль, но что поделаешь — такая жизнь. Очень жаль», — заявил композитор.