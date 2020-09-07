Добровинский прокомментировал прогнозы о возможном помиловании Ефремова

Отмечается, что поклонники артиста настаивают на том, чтобы суд вынес ему оправдательный приговор. Также обращение к главе государства Владимиру Путину с просьбой «пощадить» Ефремова опубликовал на своей странице актер Иван Охлобыстин. Он заявил, что мужчина не представляет никакой опасности для людей, а в тюрьме ему «не выжить».

По словам Добровинского, говорить о помиловании обвиняемого в настоящий момент невозможно.

«Помилование может состояться только тогда, когда будет наказание, вынесенный судом вердикт. Когда этот вердикт вступит в законную силу, тогда можно будет говорить о помиловании», — подчеркнул юрист.

Как он считает, разговоры о том, какое решение по этому вопросу может принять Путин, являются «спекуляцией».

Пресненский суд Москвы огласит приговор Ефремову 8 сентября. Ранее прокурор заявил, что вина актера полностью доказана. Также он сам признал свою ответственность за содеянное.

Авария с участием артиста произошла в центре столицы 8 июня. По данным следствия, актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным грузовиком. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице через несколько часов после ДТП.