Добровинский объяснил, какой план использовал бы при защите Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, который представлял защиту потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, объяснил, какой план использовал бы для защиты актера.

По его совам, нужно было учесть то, что у злоупотребляющих алкоголем людей нередко случаются микроинфаркты. Именно это могло произойти с артистом, когда он потерял управление за рулем своей иномарки, информирует сайт RT.

«Надо было, на мой взгляд, немедленно взять человека, который попал в аварию в таком состоянии, отвезти его и сделать полную кардиограмму с нагрузками и так далее. Она почти наверняка — в таком возрасте (56 лет) и с таким употреблением алкоголя — показала бы микроинфаркт», — отметил Добровинский.

Также по мнению юриста, Ефремов должен был полностью признать вину. После этого человеку дают вплоть до пяти лет условно. ё

«Но господин Ефремов решил, что негоже, а вот подосланные ФСБ каскадеры или марсиане, которые вели машину, намного выгоднее, потому что он сможет полностью оправдаться на суде. С правосудием не шутят», — заключил Добровинский.