Эксклюзив 11 декабря 2023, 21:53 «Добрейшей души человек». Супруга освобожденного гидролога Цветкова рассказала о муже Супруга освобожденного ученого Цветкова заявила, что ее муж безобидный и добрый Фото: Telegram-канал пресс-службы московских судов общей юрисдикции

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Добрейшей души человек, безотказный и безобидный — так охарактеризовала супруга Александра Цветкова его супруга Марина в беседе с «360». Ученого-гидролога освободили из-под стражи в зале суда Замоскворецкого района спустя 10 месяцев после ареста по обвинению в убийстве 20-летней давности.

Марина Цветкова призналась, что до последнего сомневалась, что супруга освободят после очередного заседания суда. Женщина еще не видела мужа, он пока находится в Москве. Собеседница «360» рассказала, что когда узнала об обвинениях супруга, то не поверила в них.

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«Конечно не поверила — это самый безобидный человек из всех, кого я знаю. Добрейший души человек — это вам может сказать любой, кто с ним пересекался. <…> Это добрейший, безотказный человек, всегда готовый прийти на помощь. Поэтому столько людей и волновались, и переживали за него, хотели помочь», — поделилась Цветкова.

Супруга ученого заявила, что после возвращения мужа они намерены соблюдать все предписанные ограничения, ничего нарушать не будут. Дальнейшие действия адвокатов по поводу обвинения Марина Цветкова комментировать не стала.

Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения для ученого Александра Цветкова, которого обвинили в совершении убийства двадцатилетней давности. Гидролога задержали в Домодедово из-за сходства с фотороботом преступника, под стражей он находился с 16 февраля 2023 года.