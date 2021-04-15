Доберман разгрыз хозяйке руки и не подпускал к ней врачей в Смоленской области

Выгул домашнего добермана закончился для жительницы города Гагарина Смоленской области реанимацией. Питомец неожиданно напал на хозяйку, когда она проходила около местной школы. Учителя вызвали полицию и скорую. Об этом сообщила ВГТРК «Смоленск».

В социальных сетях появилось фото с места событий.

Источник фото: vk.com/gagarinlife

На опубликованном кадре видно, что женщина лежит на земле, а доберман без намордника агрессивно скалится.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что собака не подпускала ни врачей, ни полицейских к истекающей кровью хозяйке.

В результате животное решили убить. Пострадавшую забрали в больницу. Врачи диагностировали у нее открытые раны обеих кистей, открытый перелом кисти и предплечий обеих рук.

Пользователи социальных сетей подчеркнули, что убитая собака постоянный лауреат выставок и соревнований. Хозяйка взяла животное еще щенком из хорошего питомника и серьезно занималась воспитанием. Что стало причиной такого агрессивного поведения добермана, неизвестно.