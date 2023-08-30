Эксклюзив 30 августа 2023, 00:48 «До тюрьмы ему дорога». Жительница Брянской области — об избиении инвалида тремя подростками Три подростка избили пожилого инвалида в Брянской области Pxhere

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В селе Добродеевка Злынковского района Брянской области три подростка избили инвалида. Местная жительница в беседе с «360» рассказала, что подозреваемые всегда творили, что хотели.

Женщина пояснила, что инвалид проживал в селе Добродеевка. Спустя время он переселился в соседний поселок Вышково. Пострадавший любил пешие прогулки из одной деревни в другую.

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«Так как он больной человек, постоянно ходил туда-сюда. Не мог потерять свои корни. <…> Делал это каждый день. По дороге крестил машины, больше ничего. И людям он ничего не делал. Никого не обижал», — заверила местная жительница.

Во время одного из таких походов на инвалида напали подростки. Пострадавший по дороге домой где-то прилег отдохнуть. К нему подошли юноши и начали требовать деньги.

«Они напали поздно вечером. <…> И начали его бить [со словами]: „Ты, давай деньги“. А какие у него деньги?» — сказала женщина.

В Сети разлетелись кадры, на которых видно, как молодые люди обыскивали инвалида. Мужчина лежал с окровавленным лицом. Он был жив, но не реагировал на избиения. Напавшие заявили, что жертва якобы обидела мать одного из них.

Он никого не трогал. Мне кажется, это был повод. <…> Это было все на территории дороги, там, где живут эти малолетние. Местная жительница

Женщина рассказала, что ходят слухи, что у инвалида сломаны ребра и черепно-мозговая травма.

«Но это слухи. Знаю, что операция была. <…> Они же прыгали на нем, вот в чем дело», — подчеркнула он.

По словам собеседницы «360», один из предполагаемых нападавших всегда делал то, что хотел. Другой несколько лет назад в школе избил ее внука и требовал от него деньги. Однако учителя, как уточнила женщина, прикрыли подростка и заверили, что он не мог так себя вести.

«По задаткам видно было, что далеко пойдет. До тюрьмы ему дорога», — добавила местная жительница.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Брянской области Жанна Чернявская в беседе с «360» уточнила, что правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.