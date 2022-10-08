«До нескольких дней». Понтонную переправу в Крыму назвали альтернативой мосту | 360°

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«До нескольких дней». Понтонную переправу в Крыму назвали альтернативой мосту

Эксперт Кулаков: понтонную переправу в Крыму наладят в течение нескольких дней

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Степень повреждения Крымского моста оценить пока невозможно, рассказал «360» заместитель директора Лаборатории транспортных систем, главный эксперт института транспорта ВШЭ Александр Кошкин. Он отметил, что в качестве альтернативы поврежденной конструкции запустят понтонную переправу. На это потребуется несколько дней.

«Есть альтернативный вариант, который на сегодняшний день уже возводится в части понтонной переправы <…> Я не думаю, что это можно сделать за день, потому что все-таки достаточно большое межбереговое расстояние. <…> Я думаю, что это, наверное, несколько дней. От дня до нескольких дней, примерно так», — отметил эксперт.

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По словам Кошкина, при строительстве Крымского моста использовали ряд инновационных технологий.

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«Инновационные технологии — от опор погруженной части в подводное пространство до соединительных частей, до непосредственно покрытия», — напомнил о сложности конструкции специалист.

Утром в субботу на Крымском мосту произошел взрыв. По мнению политолога Евгения Михайлова, это «четко спланированная акция» и теперь Россия должна ответить на нее максимально жестко.

Взрыв на Крымском мосту

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