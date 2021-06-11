До 7 увеличилось количество жертв ДТП на Урале

Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной умерла в больнице. Таким образом число погибших увеличилось до семи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

Утром 10 июня автобус ПАЗ врезался в остановку общественного транспорта в ЗАТО Лесной. Он сбил пешеходов, которые в тот момент шли на работу. Речь идет о сотрудниках предприятия «Электрохимприбор». По предварительное версии, у транспортного средства отказали тормоза.

В результате случившегося шесть человек погибли, еще 15 пострадали. По состоянию на 10 июня, трое находились в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще двоих врачи оценивали как средней степени тяжести.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Прокуратура выясняет, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию и был ли водитель на медицинском осмотре перед началом поездки.