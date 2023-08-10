Эксклюзив 10 августа 2023, 00:15 Дмитрий Акулов показал место разбора завалов в Сергиевом Посаде Глава Сергиево-Посадского округа Акулов: поисковая операция продлится сколько потребуется

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Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов побывал на месте разбора завалов, где днем 9 августа произошел взрыв. В своем Telegram-канале он написал, что поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется. В распоряжении «360» оказалось видео работы.

На кадрах — сотрудники МЧС, проводящие разборы. Там же дежурят машины скорой помощи на случай обнаружения пропавших без вести горожан.

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«Выехал на место ликвидации последствий происшествия, специалисты продолжают разбор завалов. Поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется», — отметил глава муниципалитета.

По его словам, работу продолжает и горячая линия. Специалисты уже обработали 270 заявок, звонки и сообщения продолжат принимать всю ночь. Обратиться можно по номерам телефонов 8(496)545-77-55 и 8(915)135-15-10.

«Утром продолжим информирование о ликвидации последствий», — написал Акулов.

Пропавшими без вести числятся восемь человек. Всего ранения в результате взрыва получили 60 пациентов, 14 из них госпитализировали. Одна женщина умерла в больнице.