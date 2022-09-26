Для тушения пожара в гараже в Петербурге потребовались 11 пожарных | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 14:09 Поделиться Telegram

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Viber Для тушения пожара в гараже в Петербурге потребовались 11 пожарных

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Пожар произошел в гараже на Уральской улице в Петербурге. Об этом сообщили «Мэшсити» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Огонь распространился на площади два квадратных метра. На месте работали 11 сотрудников экстренной службы и две единицы спецтехники. При пожаре никто не пострадал.

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