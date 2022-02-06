Для поиска экс-замминистра юстиции Ялунина начали использовать подводные камеры

Спасатели продолжают поиски экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина в Подмосковье. Операцию осложняет сильное течение, рассказал начальник водолазной службы ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Тепленин.

Специалист уточнил, что квадроцикл, на котором передвигался Ялунин, нашли на глубине трех метров. Пока его не поднимали на поверхность. Первоочередная задача — это поиск тела, уточнил он в комментарии РЕН ТВ.

«Пока тело не обнажено. Дно [реки] захламлено промышленными бытовыми отходами, есть растительность и очень большое течение. Видимость около полутора метров», — сказал Тепленин.

По данным канала, из-за сильного течения погружение водолазов может быть опасно, поэтому для поиска задействовали специальные подводные камеры.

Доследственную проверку по факту исчезновения Ялунина начал региональный ГСУ СК РФ. По предварительным данным, в ночь на 6 февраля он ехал на квадроцикле через замерзшую реку и провалился под лед в районе села Козино.