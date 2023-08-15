Эксклюзив 15 августа 2023, 13:49 Для опознания ничего не осталось. Житель Махачкалы рассказал о поисках брата после взрыва Житель Махачкалы рассказал о поисках брата, тушившего пожар на АЗС РИА «Новости»

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Среди пропавших после ЧП в Махачкале есть 29-летний Иса Магомедов. Он был одним из тех, кто помогал тушить пожар на АЗС, рассказал «360» брат мужчины.

Собеседник «360» уточнил, что Иса вечером 14 августа проезжал мимо заправки, увидел пожар и, как и многие очевидцы, бросился помогать ликвидировать возгорание.

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Брат пропавшего не исключил, что мужчина мог оказаться в самом эпицентре взрыва. По его словам, опознать останки тех, кто находился в этой точке, крайне сложно.

«Там ничего не осталось», — добавил он.

Теперь родные будут ждать результаты генетической экспертизы, чтобы понять, есть ли пропавший среди жертв.

Минздрав Дагестана ранее сообщил о неопознанных телах погибших. Ближайших родственников пропавших без вести попросили приехать в морг и сдать образцы для проведения экспертиз.

По последним данным МЧС, в результате взрыва в Махачкале погибли 35 человек.