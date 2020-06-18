«Для нас это очень тяжелая весть». Актриса «Моссовета» Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье. В театре «Моссовета», где служила артистка, потрясены этой новостью.

«Для нас это тяжелая весть. Галина Дашевская — не только наша коллега, и любимый человек — она была очень активно занята в репертуаре. Ее будет очень не хватать театру и по человеческим качествам, и по актерским», — поделилась с «360» директор по связям с общественностью Татьяна Горина.

Трагедия случилась в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления МЖД. Поезд насмерть сбил актрису. Как сообщили ТАСС в следственном управлении на транспорте СК, она пыталась пересечь железную дорогу на красный свет. Ведомство выясняет обстоятельства трагедии.

Галина Дашевская сыграла более 40 ролей в различных спектаклях и снималась в таких фильмах, как «Белое солнце пустыни», «Июльский дождь» и в сериале «Глухарь». Ее муж — известный советский футболист Николай Маношин.

Информации о прощании и похоронах пока нет. Актрисе Галине Дашевской было 79 лет.