06 ноября 2020, 10:23
Длинномер въехал в отбойник на внешней стороне МКАД
Длинномер въехал в отбойник в районе первого километра на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД), информирует «Москва 24».
Уточняется, что столкновение произошло со стороны обочины. По причине аварии на этом участке дороги затруднено автомобильное движение. В настоящий момент причины и детали произошедшего устанавливаются, пишет сайт «Дни.ру».
Днем ранее, 5 ноября, на Большой Лубянке перевернулся полицейский автомобиль. По информации журналистов, это произошло после ДТП с иномаркой.