Длинномер въехал в отбойник на внешней стороне МКАД

Уточняется, что столкновение произошло со стороны обочины. По причине аварии на этом участке дороги затруднено автомобильное движение. В настоящий момент причины и детали произошедшего устанавливаются, пишет сайт «Дни.ру».

Днем ранее, 5 ноября, на Большой Лубянке перевернулся полицейский автомобиль. По информации журналистов, это произошло после ДТП с иномаркой.