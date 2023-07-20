Происшествия 20 июля 2023, 01:25 ДК «Металлургов» загорелся в Мариуполе МЧС: пожар произошел в здании Дворца культуры в Мариуполе РИА «Новости»

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Здание Дворца культуры загорелось в Мариуполе. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщило в Telegram-канале МЧС ДНР.

Информация о пожаре поступила в службу спасения в 21:30. Пламя охватило полуразрушенное здание ДК «Металлургов» в следствие боевых действий.

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«К месту вызова были направлены пожарно-спасательные отделения по повышенному номеру. По прибытии к месту установлено горение внутри здания на площади 300 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Пожар тушили четыре пожарно-спасательных отделения, автолестница и штабной автомобиль. Ликвидация возгорания продолжается, уточнили в ведомстве. Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причина пожара носит бытовой характер.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об увеличении численности населения Мариуполя. Она превысила 280 тысяч человек, городу требуется новое жилье, отметил политик.