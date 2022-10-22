Происшествия 22 октября 2022, 20:24 Дизельное топливо разлилось на нефтебазе в Норильске — МЧС МЧС по Красноярскому краю сообщило о разливе дизельного топлива на нефтебазе в Норильске Публичное достояние

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На нефтебазе в Норильске произошел разлив дизельного топлива, сообщило ГУ МЧС по Красноярскому краю. Это случилось при перекачке нефтепродукта из железнодорожной цистерны.

«Норильск, Нефтебаза. При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования объемом две тонны. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет», — говорится в сообщении ведомства.

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В министерстве уточнили, что место разлива обработали сорбентом, использовали 60 килограммов материала. ЧП ликвидировали 39 человек и четыре единицы техники.

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В середине октября произошла авария на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль в Княжпогостском районе Республики Коми. В ходе обследования магистрального нефтепровода работники предприятия обнаружили выход нефти, объем которой составил около 100 кубометров. Власти Коми ввели режим ЧС муниципального уровня для локализации работ по нераспространению утечки.