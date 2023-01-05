Происшествия 05 января 2023, 17:23 Диверсию на железной дороге предотвратили в Челябинской области ТАСС: ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Челябинской области РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали трех диверсантов на одной из железнодорожных станций в Челябинской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Злоумышленников взяли с поличным. Силовики изъяли канистру бензина, газовый баллон, горелку. Диверсанты хотели вывести из строя тяговую подстанцию Южно-Уральской железной дороги.

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После задержания подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о покушении на диверсию. Суд арестовал фигурантов на два месяца.

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Крупный схрон с боеприпасами диверсантов ВСУ вскрыли в Херсонской области. В нем обнаружили элементы боеприпасов для огнестрельного оружия, самодельную бомбу, 20 снарядов, шесть мин и более 240 патронов.

В конце декабря Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.