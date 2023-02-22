Происшествия 22 февраля 2023, 15:11 ФСБ предотвратила диверсию на участке Свердловской железной дороги в Югре ФСБ пресекла попытку диверсии на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили по факту попытки совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры в Нижневартовске. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

«Житель Нижневартовска приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на заранее определенный им участок Свердловской железной дороги, где был задержан с поличным оперативниками РУФСБ», — рассказали в ведомстве.

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Следователи выяснили, что мужчина — идейный противник спецоперации. Задержанный заранее спланировал вывести из строя релейные металлические шкафы, предназначенные для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

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Ранее сотрудники ФСБ задержали пять пособников международной террористической организации в Москве, Кировской и Пензенской областях. По словам представителей спецслужб, задержанные переводили средства на счета боевиков.