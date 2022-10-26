Диверсанты выстрелили из гранатомета по зданию РОВД в Херсонской области | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 14:33 Диверсанты выстрелили из гранатомета по зданию РОВД в Херсонской области Экстренные службы Херсонской области сообщили о нападении диверсантов на здание РОВД РИА "Новости"

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Диверсанты напали на районное ОВД в Херсоне, заявили в экстренных службах региона. По предварительным данным, преступники атаковали здание, чтобы завладеть оружием, сообщили «Известия».

Попытка нападения произошла около 13:00. Диверсанты успели один раз выстрелить по зданию из ручного противотанкового гранатомета. В настоящее время правоохранители разыскивают преступников.

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Вечером 24 октября украинские диверсанты открыли огонь по машине, в которой находились три человека. Все трое — гражданские лица. В результате двое погибли. Третий пострадавший — женщина — находится в больнице в тяжелом состоянии, уточнил RT.

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Накануне в Херсонской области правоохранители поймали диверсанта, который через мессенджеры передавал данные о ВС РФ своему родственнику, который служит в рядах ВСУ. Дома у мужчины нашли оружие, патроны и порох.