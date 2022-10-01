Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Запорожской области | 360°

Происшествия 01 октября 2022, 20:41 Поделиться Telegram

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Viber Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Запорожской области Zvezdanews: в Запорожской области диверсанты подорвали опору ЛЭП РИА «Новости»

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Диверсанты подорвали две опоры ЛЭП в Запорожской области. Она снабжает электричеством освобожденные территории региона, уточнил Telegram-канал Zvezdanews. На место выехали оперативники при поддержке Росгвардии.

Взрыв произошел между селами Плавское и Сокологорное. Специалисты установили, что на обеих опорах повреждения получили угловые колонны, на остальных взрывные устройства не сработали. Сотрудники спецназа их обезвредили. Нарушения электроснабжения удалось избежать.

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Теракт на ЛЭП 24 сентября предотвратили в поселке городского типа Акимовка в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.

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Представители ВГА уточнили, что подозрительный предмет на опорах высоковольтной ЛЭП обнаружили местные жители. Специалисты обследовали место и обезвредили самодельное взрывное устройство, написал ТАСС.

Злоумышленники начинили самодельное взрывное устройство поражающими элементами, что говорит об их намерении причинить максимальный вред мирным жителям. Накануне росгвардейцы снова обезвредили взрывчатку на опоре ЛЭП в поселке Акимовка. По данным ВГА, четыре пластины взрывчатого вещества С4 были американского производства, сообщило РИА «Новости».

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