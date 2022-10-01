Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Запорожской области | 360°

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Транспорт
01 октября 2022, 20:50
Россия сохранила членство в Совете Международной организации гражданской авиации
Подмосковье
01 октября 2022, 20:47
Мастер-класс по выпечке хачапури провели для пенсионеров в Котельниках
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Мир
01 октября 2022, 20:24
Солдат из почетного караула у гроба Елизаветы II умер после похорон
Эксклюзив
01 октября 2022, 20:18
Появилось видео с места пожара в московском хостеле
Мир
01 октября 2022, 20:05
Отсутствие у Запада мирного плана по выходу из украинского кризиса назвали позором
Мир
01 октября 2022, 19:51
Швеция оценила шансы на поимку организаторов диверсии на «Северных потоках»
Общество
01 октября 2022, 19:40
Отечественные перевозчики начнут перецеплять грузы для доставки из ЕС в Россию
Эксклюзив
01 октября 2022, 19:38
Пожар вспыхнул в хостеле на Ярославской улице в Москве — источник
Мир
01 октября 2022, 19:22
«Европа — кусок мяса для США». В Китае предупредили о последствиях внешней политики ЕС