Происшествия 26 мая 2023, 13:01 Диверсанты дважды пытались прорваться 22 мая в Белгородскую область — командир Командир теробороны Курчевский: до прорыва в Грайворонский район ДРГ пошла в Белгородский РИА «Новости»

Читать 360tv в

Незадолго до прорыва диверсионно-разведывательной группы Украины в Грайворонский район Белгородской области военные остановили нападение в соседнем муниципальном образовании. Командир одного из подразделений территориальной обороны Александр Курчевский рассказал об этом РБК.

Около 04:30 группа бойцов попыталась пересечь границу около села Журавлевка Белгородского района, но их заметили и остановили. После этого, по словам командира, началась атака на Грайворонский район.

Реклама

«В 09:30 я уже был в Грайвороне, в районе выезда в сторону села Козинки, когда начался массированный обстрел. И конкретные долеты, и результаты этих долетов были видны», — сказал собеседник издания.

Курчевский пожаловался, что теробороне не разрешили использовать оружие, несмотря на поданные в компетентные органы документы и готовность пройти все экспертизы. Он считает, что бойцы могли бы помочь военным и скоординировать действия на местах, если бы была такая возможность.

Группа украинских диверсантов с бронетехникой и автомобилями проникла на территорию России в районе КПП «Козинки» 22 мая. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что во время контртеррористической операции артиллерия, авиация и погранслужба ликвидировали более 70 боевиков.