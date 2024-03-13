13 марта 2024, 11:00
Диверсант ВСУ планировал взорвать несколько административных зданий в Брянске
Shot: в Брянске диверсант ВСУ собирался взорвать несколько зданий
Украинские спецслужбы завербовали жителя Краснодарского края для взрыва нескольких административных зданий в Брянске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, 21-летний мужчина собирался вступить в ряды ВСУ, но перед этим от него потребовали совершить в России террористический акт. Ему пообещали за это помощь в переправе на Украину и 180 тысяч рублей. Парень дал согласие и отправился в Брянск, по дороге забрал из лесного тайника два самодельных взрывных устройства.
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Первое СВУ под видом банки из-под краски диверсант оставил около входа в здание «Брянскэнерго» на Советской улице. Через час он оставил подозрительный пакет около офиса «Брянск межрегионгаза» неподалеку. Однако потом парень отказался взрывать бомбы из-за опасения жертв среди мирного населения.
Кураторы начали угрожать молодому человеку расправой над семьей и вынудили его заложить еще одну СВУ рядом со зданием МФЦ в городе Дятьково Брянской области.
К тому моменту правоохранители уже обнаружили предыдущие взрывные устройства и объявили «Перехват» автомобиля диверсанта. Его задержали в Калужской области.
Ранее в Мариуполе задержали мужчину по подозрению в связи с украинскими спецслужбами.
ВСУ
Украина
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