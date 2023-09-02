Происшествия 02 сентября 2023, 11:13 Диверсант устроил крупный поджог на железной дороге в Подмосковье Shot: неизвестный поджег три шкафа на ж/д путях в Люберцах РИА «Новости»

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На железнодорожном полотне в Люберецком округе неизвестный устроил крупный поджог. В результате сгорели три шкафа системы управления электрообогревом стрелок. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Вечером 31 августа неизвестный вскрыл три шкафа на перегоне Овражки — Родники. Сразу после этого он поджег их», — указали в сообщении.

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В результате три шкафа системы управления полностью выгорели. На место произошедшего прибыли оперативники. Они обнаружили пакет с неизвестным веществом коричневого цвета, следы от обуви и сняли образцы грунта. Правоохранители начали поиски поджигателя.

Неизвестные 21 августа подожгли релейный шкаф на станции Солнечная в Москве. В результате поезда Киевского направления в обе стороны следовали с отставанием от графика.

До этого за поджог релейного шкафа в Москве задержали двух школьников. Подростки признали вину, рассказав, что за диверсию им заплатили.