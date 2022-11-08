Диверсант СБУ совершил самоподрыв в Херсонской области | 360°

Важное 08 ноября 2022, 15:53 Диверсант СБУ совершил самоподрыв в Херсонской области ТАСС: диверсант СБУ совершил самоподрыв в Бериславе Херсонской области РИА «Новости»

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Диверсант, работающий на СБУ, совершил самоподрыв в Бериславе, когда пытался скрыться от правоохранителей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Херсонской области.

По словам собеседника агентства, диверсант был участником террористической ячейки Службы безопасности Украины. Его собирались задержать в рамках оперативно-разыскных мероприятий, но при попытке скрыться преступник совершил самоподрыв.

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Источник ТАСС добавил, что информацию о местонахождении этого злоумышленника удалось получить от других диверсантов, которые задержали в Херсонской области.

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Ранее ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области девяти членах диверсионной группы, которых курировала СБУ. При обысках у преступников нашли большое количество оружия, пять килограммов пластида, электродетонаторы, три готовых СВУ, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы.

Кроме того, правоохранители обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты хотели совершить покушение на сотрудников администрации региона. Против преступников возбудили дело об акте международного терроризма. Сейчас они находятся под стражей.