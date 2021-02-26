Избили музыканта «Машины времени» Александра Дитковского

В центре Москвы вечером 25 февраля неизвестные сильно избили Александра Дитковского. Он госпитализирован с серьезными травмами, полиция ищет нападавших.

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, к музыканту на парковке на Комсомольском проспекте подошел неизвестный и попросил, предположительно, денег. После этого на него набросились несколько человек.

Мужчина попал в больницу с серьезными травмами. В том числе, с поверхностными травмами головы. Дитковский написал заявление в полицию. Участников нападения уже ищут.

Дитковский играет на трубе. Он неоднократно сотрудничал как сессионный и приглашенный музыкант со многими коллективами. Выступал с группами «Сплин», «Несчастный случай», с Валерием Меладзе, Земфирой и многими другими. С середины нулевых работает с «Машиной времени». С группой «Квартал» выступает с 1992 года, в 2003 году стал директором коллектива.