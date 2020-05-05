Дистанция по-уфимски. Сотни людей собрались в очередь у переправы на дачные участки
Видео инцидента попало в соцсети. На кадрах несколько людей уже погрузились в лодку и отправились в сторону садовых участков. Остальным пришлось ждать своей очереди в окружении таких же любителей дачного отдыха. У многих в руках ведра с рассадой. Судя по видео, люди все же боялись подхватить инфекцию и заранее надели маски, но никто даже и не подумал о дистанции.
Как сообщил Telegram-канал «Подъем», в местной мэрии уже посмотрели видео. Чиновники заявили, что пока грузовые паромы не работают — сезон паводка еще не закончен. Поэтому все добираются до дач своими силами. В регионе выезд на участки не запрещен.
Ранее Роспотребнадзор Подмосковья рекомендовал дачникам соблюдать несколько правил. Среди них - добираться до садовых товариществ на личном транспорте или такси, общаться с соседями на расстоянии до двух метров.