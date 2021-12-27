Диспетчера задержали в Ленобласти после того, как пенсионерка застряла в лифте почти на 9 часов

Уголовное дело завели в Ленинградской области после того, как 90-летняя пенсионерка застряла в неисправном лифте, в котором провела почти девять часов. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, в деревне Старой Всеволожского района из-за ненадлежащего обслуживания управляющей компанией ООО «Север» произошло экстренное торможение лифта, в котором находилась 90-летняя женщина. Лифт застрял между этажами. Пенсионерка несколько раз обращалась к диспетчеру, но никто не вызвал бригаду ремонтников. Впоследствии женщина провела в лифте около девяти часов.

В СК завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержали диспетчера управляющей компании.

Сама бабушка ранее рассказала, что находилась в застрявшем лифте с 13:50 до 22:20. Диспетчер обещал, что ей помогут, но специалисты так и не приехали. Пенсионерку вызволили из плена после того, как тревогу забили ее родственники. Ее дочь сообщила «360», что намерена обратиться с жалобой в прокуратуру.