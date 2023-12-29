Происшествия 29 декабря 2023, 16:18 Дирижера Погосяна ограбили в Москве более чем на 100 тысяч рублей Shot: в Москве у дирижера Театра Наций Погосяна украли вещи на 105 тысяч рублей Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Главный дирижер Театра Наций Армен Погосян стал жертвой грабителей в Москве. Из его машины вытащили имущество более чем на 100 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, вечером в четверг, 28 декабря, 49-летний музыкант припарковал свой автомобиль Audi A4 рядом с Театром сатиры, который находится на Триумфальной площади. Положив портфель на пол салона за водительское кресло, дирижер отправился по своим делам.

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Спустя несколько часов он вернулся и заметил разбитое левое стекло иномарки. В самом салоне не оказалось портфеля с паспортом, удостоверением члена Союза театральных деятелей России, планшетом Apple iPad mini, наушниками Apple Airpods, пауэрбанком Xiaomi и швейцарским ножом. В общей сложности злоумышленники украли вещи на сумму в 105 тысяч рублей.

Музыкант сообщил о случившемся в полицию. Сейчас правоохранители пытаются разыскать вора.

На днях москвич украл из мастерской по ремонту сумку за три миллиона рублей, чтобы расплатиться с долгами. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.