Дирижабль упал на сочинском фестивале воздушных шаров

В Сочи на фестивале воздушных шаров на землю упал дирижабль, принадлежавший команде из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Но, подогреваемый горелкой изнутри, начал возвращаться к жизни. Да так быстро, что техники еле удерживали огромную конструкцию», — поделились участники фестиваля. Отмечается, что дирижабль был единственным аппаратом, который был предназначен для свободного парения. Остальные шары страховались тросами с земли. Технические сотрудники контролировали их перемещение.