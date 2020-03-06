Директора завода спецтехники в Кургане заподозрили в мошенничестве

«Применить в качестве меры пресечения в отношении Филимонова залог в размере 500 тысяч рублей. Срок внесения залога суд устанавливает до 14 часов 30 минут 9 марта 2020 года. Продлить срок содержания под стражей до его внесения», — огласил решение судья.

Залог необходимо внести до 9 марта. В противном случае суд может избрать другую меру пресечения.

Филимонова задержали 4 марта, чтобы предупредить «совершение новых преступлений и действий, препятствующих производству по делу». Он получил обвинение по статье «Покушение на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере».

Детали дела не раскрываются.