Происшествия

06 марта 2024, 17:34

Директора УК задержали на Кубани по подозрению в присвоении квартиры за 5,8 млн рублей

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Правоохранители задержали 54-летнего директора управляющей компании в Геленджике. Его подозревают в мошенничестве, сообщил RT со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Согласно данным ведомства, мужчина заключил фиктивный договор купли-продажи квартиры в центре города. Таким образом он незаконно присвоил недвижимость стоимостью 5,8 миллиона рублей.

МВД РФ

Краснодарский край

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