06 марта 2024, 17:34
Директора УК задержали на Кубани по подозрению в присвоении квартиры за 5,8 млн рублей
Правоохранители задержали 54-летнего директора управляющей компании в Геленджике. Его подозревают в мошенничестве, сообщил RT со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Согласно данным ведомства, мужчина заключил фиктивный договор купли-продажи квартиры в центре города. Таким образом он незаконно присвоил недвижимость стоимостью 5,8 миллиона рублей.
МВД РФ
Краснодарский край
Реклама
Реклама