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(обновлено: 05 сентября 2022, 17:11)

Директора турфирмы задержали после гибели туристов на Камчатке — СМИ

ТАСС: главу компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержали

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Стражи правопорядка задержали директора компании, организовавшей тур на вулкан Ключевской, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, задержание произвели в Новосибирске.

Собеседник агентства отметил, что в ближайшее время правоохранители изберут меру пресечения гендиректору компании «Экстрим тайм».

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«Обыски прошли, его (генерального директора — прим. ред.) задержали», — рассказал источник издания. Он добавил, что компанию проверят на соблюдение норм о туристической деятельности.

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Группа из 10 туристов прибыла к подножию Ключевской Сопки еще 30 августа. На высоте 3,3 тысячи метров они разбили лагерь, после чего девять человек начали восхождение. Несколько путешественников сорвались в пропасть, гид попросил помощи у спасателей. На место происшествия отправили вертолет Ми-8. По мнению спасателя МЧС Эдуарда Халилова, Ключевской вулкан является самым опасным из-за рельефа и погодных условий.

Туризм

Камчатка

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