Происшествия 19 февраля 2024, 08:35 Директора театра Ленком экстренно госпитализировали Mash: директора Ленкома Варшавера госпитализировали с двусторонней пневмонией Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Директор московского театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер попал в больницу из-за двусторонней пневмонии и бронхита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бывшего актера беспокоили слабость и кашель. Самостоятельное лечение на дому ему не помогло, поэтому Варшавер вызвал скорую помощь. Театрального деятеля госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Врачи провели обследование и диагностировали директору театра двустороннюю пневмонию и бронхит. Сейчас Варшавер находится в стабильном состоянии, ему назначили лечение, указали авторы канала.

Ранее в больницу попала актриса Валентина Талызина. Артистка в беседе с «360» подтвердила информацию о своей госпитализации и рассказала, что она заболела бронхиолитом. Она также отметила, что хорошо себя чувствует, несмотря на болезнь. О прогнозах врачей актриса не рассказала.