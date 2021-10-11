Директора школы в Махачкале уволили после смертельной драки учеников

Директор школы № 51 в Махачкале и его заместитель уволены 11 октября после убийства учеником своего одноклассника. Об увольнении сообщил ТАСС.

Директора школы № 51 и его заместителя уволили 11 октября. Об этом сообщили в Министерстве образования Дагестана. Там же рассказали, что директор почувствовал себя плохо после инцидента, но от госпитализации отказался.

Директор школы и его заместитель по воспитательной части стали фигурантами уголовного дела о халатности.

Днем 11 октября ученик девятого класса, по версии следователей, зарезал своего одноклассника в здании школы № 51. Все началось с драки, а закончилось ударом ножом. Пострадавшего успели довезти до больницы, но там он скончался. Нападавшего подростка доставили в отдел полиции.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова рассказала, что нападавший подросток перевелся в школу недавно и у него наблюдались проблемы с поведением и учебой. Школа, где он напал на сверстника, оснащена металлодетекторами, однако нож подростка они почему-то не обнаружили.