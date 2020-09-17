Директора сгоревшей в Красноярске наркологической клиники задержали. Видео
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК РФ.
«Задержана 45-летняя директор клиники „Чистый город“», — уточнили в ведомстве.
Информация о возгорании в клинике на проспекте Мира, 115а, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, поступила в 23:46 16 сентября. Огонь вспыхнул на первом этаже лечебного учреждения, охватив площадь в 10 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.
«Спасены 16 человек. В результате пожара, по предварительным данным СК, пострадали шесть человек, четыре из которых погибли», — сказали в региональном МЧС. По данным соцсетей, еще 12 человек, в том числе ребенка, эвакуировали из подъезда дома.
Огонь локализовали. О ликвидации открытого горения объявили в 00:30. К тушению пожара привлекли 55 человек и 20 единиц техники.
Установить личности погибших пока не удалось: часть пациентов находились в «Чистом городе» анонимно. Чтобы определить, кто именно не выжил в огне, необходимы геномные экспертизы.
В рамках расследования уже назначены различные исследования, руководство и сотрудников клиники допрашивают, идет опрос свидетелей, а представляющую для дела интерес документацию изъяли.
Медики оценивают состояние пострадавших при пожаре как стабильно тяжелое. Их пришлось подключить к ИВЛ.