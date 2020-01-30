    30 января 2020, 15:25

    Директора «Рустави 2» избили в Тбилиси

    Дарья Морозова

    Генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамию избил неизвестный злоумышленник в Тбилисском городском суде. Об этом сообщил портал Sputnik Грузия со ссылкой на Facebook канала.

    По данным сайта «Газета.ru», неизвестный подошел к Гварамию и нанес удар по лицу. В суде директор выступал как адвокат совладельца «Главного канала» Георгия Руруа. Его обвиняют в хранении оружия.

    Злоумышленника сразу же задержали, на данный момент его допрашивают.