Директора предприятия задержали после гибели рабочих в Татарстане

В Казани задержали руководителя предприятия, где погибли двое рабочих. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на региональный Следком.

На прошлой неделе 21-летнего мужчину и 14-летнего подростка завалило грунтом в процессе раскопки траншеи для водопровода. Один из них умер на месте, второй — в машине скорой помощи.

Директора предприятия заподозрили в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть рабочих. Во время допроса задержанный отказался признавать свою вину, а также предоставил поддельную документацию о «переложении своих обязанностей на другого сотрудника».