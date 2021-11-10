10 ноября 2021, 20:13
Директора предприятия задержали после гибели рабочих в Татарстане
Рабочие погибли на стройке в Казани, руководитель задержан — СК
В Казани задержали руководителя предприятия, где погибли двое рабочих. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на региональный Следком.
На прошлой неделе 21-летнего мужчину и 14-летнего подростка завалило грунтом в процессе раскопки траншеи для водопровода. Один из них умер на месте, второй — в машине скорой помощи.
Директора предприятия заподозрили в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть рабочих. Во время допроса задержанный отказался признавать свою вину, а также предоставил поддельную документацию о «переложении своих обязанностей на другого сотрудника».