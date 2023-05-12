Происшествия 12 мая 2023, 14:24 Директора парка обвинили в избиении женщины в Башкирии

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В Башкирии в местных социальных сетях появилось видео, на котором мужчина, якобы работающий директором парка, избил женщину, проводившую фотосессию вместе с детьми. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Случай произошел накануне в городе Туймазы. По словам пострадавшей, директор парка, увидев, что группа детей и взрослых проводит фотосессию, подошел к ним и попросил прекратить съемку. Его помощница пыталась заснять происходящее на телефон, но в какой-то момент споткнулась о бордюр и упала. Когда одна из стоящих рядом женщин предложила ей помощь, к ней подошел директор и ударил ее по голове.

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Сейчас в произошедшем разбирается полиция.