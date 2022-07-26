Директора магазина в Пермском крае обвинили в воровстве денег из кассы

Директора магазина в городе Лысьва Пермского края обвинили в присвоении денег из кассы. Об этом рассказало Ura.ru.

«В ходе следствия было установлено, что мужчина, используя специализированное программное обеспечение, установленное на кассах, совершал подложные операции, связанные с возвратом ранее купленного товара. Он, проводя мониторинг проданных товаров, выбирал те, чья стоимость превышала 2000 рублей. Затем оформлял возврат товара в магазин, а деньги присваивал себе», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Магазину нанесен ущерб в размере 13 тысяч рублей. Подозреваемый признался в преступлении и вернул деньги. Уголовное дело направлено в суд.