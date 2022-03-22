Директора магазина на Ямале заподозрили в хищении 3,6 миллиона рублей

Жительницу Тарко-Сале (ЯНАО) заподозрили в краже почти 3,6 миллиона рублей из магазина, в котором она работала директором. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Хищение заметил работник службы безопасности одного из сетевых магазинов в Тарко-Сале и сообщил в полицию. По версии следствия, с июля 2021 года по февраль 2022 женщина забирала деньги из кассы магазина.

Возбуждено уголовное дело. Женщина созналась в содеянном и находится под подпиской о невыезде.