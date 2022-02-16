Директора лесничества в Ленобласти заподозрили в получении взятки

Директор Лужского лесничества задержан по подозрению в получении взятки в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ РФ по региону.

По данным следствия, мужчина получил 275 тысяч рублей. Ему их передал посредник представителя коммерческой структуры.

Расследование уголовного дела продолжается. Также решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.